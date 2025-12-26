Американские ученые годами спаивали хорьков и накачивали собак кокаином

Власти США направляли средства налогоплательщиков на эксперименты по введению кокаина собакам и приучению хорьков к запойному употреблению алкоголя. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в ежегодном докладе о расточительных расходах федерального бюджета.

В частности, Министерство по делам ветеранов США выделило более 1 079 360 долларов на эксперименты по обучению хорьков употреблению алкоголя. Помимо этого, Национальный институт здравоохранения США за несколько лет потратил свыше 5,2 миллиона долларов, чтобы вводить наркотики щенкам породы бигль. Кроме того, в докладе отмечается, что 14 миллионов долларов потратили на эксперименты с обезьянами, которых заставляли играть в видеоигры.

В США арестовали пару из штата Южная Каролина, чья собака нашла их наркотики и получила передозировку. Пожарные дали псу полную человеческую дозу налоксона — антидота, который используют при передозировках героина. После этого чихуахуа пришел в себя.