Вор порезался во время ограбления и поплатился жизнью

В Таиланде вор попытался сбежать из обворованного дома и поплатился жизнью. Об этом сообщает The Thaiger.

23 декабря преступник проник в трехэтажный таунхаус в округе Бангпаконг провинции Чаченгсау. Хозяйка дома вместе с дочерью и внучкой были на третьем этаже. Женщины услышали подозрительный шум и сразу же вызвали полицию. Вскоре снизу раздался звук бьющегося стекла.

Cотрудники полиции обнаружили на месте происшествия следы взлома, разбросанные ценности на втором этаже, следы крови и осколки стекла. В 300 метрах от таунхауса они нашли мужчину с сильными порезами. Его доставили в больницу с серьезным кровотечением. Спасти вора врачам не удалось. Вероятно, он запаниковал, когда женщины стали вызывать полицию, выбил окно во время побега и порезался.

Личность преступника установить пока не удалось. Кроме того, полиция пытается выяснить, не было ли у него сообщника. Расследование продолжается.

Ранее в Индии продавец целебных трав дал ядовитой змее укусить себя ради спора и поплатился за это жизнью. Мужчина был уверен, что один из его травяных сборов способен нейтрализовать яд кобры.