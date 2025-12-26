«Сердце в пятках»: дайвер провел 10 минут наедине с акулой-людоедом

Дайвер столкнулся под водой с акулой-людоедом и рассказал о ее ужасающем оскале
В штате Западная Австралия дайвер Танвир Дхиллон столкнулся с белой акулой лицом к лицу и остался жив. Об этом сообщает 7News Australia.
39-летний дайвер рассказал, что плавал на небольшой глубине, как вдруг кто-то толкнул его со спины. Сначала Дхиллон подумал, что его пнул другой дайвер.
«Я обернулся и увидел, что это не человек, а акула — тут меня накрыла настоящая паника», — вспомнил он.
По словам мужчины, перед ним в воде зависла акула-людоед с ужасающим оскалом на морде.
«У меня сердце в пятки ушло», — признался он.
Около 10 минут Дхиллон старался не двигаться, пока акула кружила вокруг него. Запас кислорода в его акваланге иссякал. Все это время дайвер молился.
В конце концов акула уплыла, и Дхиллон поднялся на поверхность, предупредив других дайверов об опасности. Мужчина уверен, что остался невредим, поскольку сохранял спокойствие и не делал резких движений.
Дхиллон заявил, что, несмотря на произошедшее, продолжит заниматься дайвингом, но будет осторожнее. «Это территория акулы, и мы там просто гости», — объяснил он свое отношение.
Ранее сообщалось, что на Гавайях акула напала на дайвера, который пытался ее спасти. Он освободил хищницу из рыболовных снастей, а она укусила его за бедро.