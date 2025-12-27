Собака из Казахстана бежала за велосипедистом десять километров

Даниил Толстиков из Иркутска отправился в одиночное путешествие на велосипеде до Петербурга, но его планы изменились, когда он встретил бездомную собачку. Авторы канала «Питомцы Mail.ru» рассказали, что парень угостил ее едой в казахстанском районе Сарыколь. Без раздумий пес отправился за ним и бежал около десяти километров.

© ГлагоL

Даниил, тронутый таким упорством, не смог оставить пса. Он подобрал его, дал ему кличку Колбаска и повел к ветеринару. Выяснилось, что собаке всего 3-4 месяца и она совершенно здорова. После всех прививок Колбаска официально присоединилась к путешествию. Теперь они вместе совершают путешествие и доехали уже до Урала. У собаки появилась амуниция: шлейка, поводок и даже спальник.

Если вы задумываетесь о приобретении собаки, читайте тексты «ГлагоLа» о породах, которые подойдут под разные запросы хозяина. Любители чистоты точно подружатся с пуделями и болонками. А если вы верите в свои силы, попробуйте дрессировать хаски и чау-чау.