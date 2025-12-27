Сценарий фильма «Один дома» повторился в реальной жизни в канун Рождества

Двенадцатилетний мальчик из Медфорда (штат Нью-Йорк) повторил сценарий фильма «Один дома». Он проявил невероятную находчивость, когда в его дом попытался проникнуть грабитель. Инцидент случился во вторник, 23 декабря. Парень услышал, как на кухне разбилось стекло. Оставшийся дома один, он немедленно начал действовать. Подробности сообщает издание People.

© Московский Комсомолец

Не теряя времени, мальчик выпрыгнул из окна своей спальни, чтобы избежать встречи с незваным гостем. Укрывшись на заднем дворе, он около 12:50 позвонил в полицию, четко объяснив ситуацию. Полицейские прибыли на место уже через три минуты.

Стражи порядка застали в доме предполагаемого грабителя. Им оказался 53-летний Кристиан Гарсия, который разбил окно для проникновения. Ребенок при этом не пострадал.

Позже он поделился с журналистами: «Я сказал себе: “Я должен выбраться из дома”».

Бабушка мальчика назвала внука «маленьким героем» семьи.

«Мы очень гордились тем, что он смог сохранить самообладание и так быстро вызвать полицию», - сказала она в интервью.

Кристиану Гарсии предъявлены обвинения в краже со взломом третьей степени и хранении инструментов для взлома.