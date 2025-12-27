Сценарий фильма «Один дома» повторился в реальной жизни в канун Рождества
Двенадцатилетний мальчик из Медфорда (штат Нью-Йорк) повторил сценарий фильма «Один дома». Он проявил невероятную находчивость, когда в его дом попытался проникнуть грабитель. Инцидент случился во вторник, 23 декабря. Парень услышал, как на кухне разбилось стекло. Оставшийся дома один, он немедленно начал действовать. Подробности сообщает издание People.
Не теряя времени, мальчик выпрыгнул из окна своей спальни, чтобы избежать встречи с незваным гостем. Укрывшись на заднем дворе, он около 12:50 позвонил в полицию, четко объяснив ситуацию. Полицейские прибыли на место уже через три минуты.
Стражи порядка застали в доме предполагаемого грабителя. Им оказался 53-летний Кристиан Гарсия, который разбил окно для проникновения. Ребенок при этом не пострадал.
Позже он поделился с журналистами: «Я сказал себе: “Я должен выбраться из дома”».
Бабушка мальчика назвала внука «маленьким героем» семьи.
«Мы очень гордились тем, что он смог сохранить самообладание и так быстро вызвать полицию», - сказала она в интервью.
Кристиану Гарсии предъявлены обвинения в краже со взломом третьей степени и хранении инструментов для взлома.