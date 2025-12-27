Мужчина потревожил огромную змею в туалете парикмахерской

В Малайзии мужчина нашел питона в туалете парикмахерской. Об этом сообщает издание The Star.

© Lenta.ru

Инцидент произошел в регионе Лабуан. Когда пострадавший поднял крышку унитаза, внутри обнаружилась крупная змея.

«Повезло, что она не напала», — позже признался он.

Питона извлекли спасатели, которые вскоре прибыли по вызову. Пойманное пресмыкающееся передали органам, отвечающим за охрану окружающей среды.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда стал жертвой нападения трехметрового питона в собственном туалете. Змея вцепилась ему в гениталии.