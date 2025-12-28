Обезумевший олень устроил погром и вынудил женщину пойти в церковь

В США олень несколько дней держал в страхе жителей пригорода Нью-Йорка и заставил женщину пойти в церковь. Об этом сообщает New York Post.

Самец белохвостого оленя устроил настоящий погром в городе Лейк-Ронконкома на Лонг-Айленде. Зверь бросался на автомобили, заборы и даже «стучал» копытами в двери.

«Он бегал повсюду несколько дней, врезался прямо в пикап моего соседа, забегал на террасу другого и бился в заборы и столбы», — рассказал местный житель по имени Том.

Обезумевший олень появлялся в городе в течение трех дней, несмотря на попытки департамента охраны окружающей среды и полиции округа Саффолк его поймать. По словам жительницы Патрисии Мударо, животное отдыхало у нее на лужайке, но, когда полицейский попытался приблизиться, олень стал агрессивным. На следующую ночь он вернулся и стал биться в ее входную дверь. Женщина, решив, что в дом хотят пробраться грабители, вызвала полицию. Правоохранители в очередной раз попытались поймать животное, но олень убежал.

Погоня продолжилась на парковке ближайшего торгового центра, где сотрудники магазина стали свидетелями того, как несколько офицеров пытались догнать животное. В итоге на оленя удалось накинуть аркан. Позже местные жители увидели, как его тушу забирают сотрудники полиции.

«После всего этого мне пришлось пойти в церковь», — отметила Мударо.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, олени стали чаще нападать на местных жителей. Власти штата объяснили, что большинство жертв оленей либо незаконно держали их у себя, либо пытались их подкармливать.