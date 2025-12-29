Во время плановой операции у не знавшей о беременности женщины нашли ребенка

В США врачи во время плановой операции обнаружили ребенка в животе у пациентки. Об этом сообщает Huffpost.

41-летняя медсестра Сьюз Лопес приехала в больницу для удаления огромной кисты яичника весом десять килограммов. Однако во время операции врачи обнаружили внутри брюшной полости доношенного младенца. Мальчик, которого назвали Рю, развивался вне матки. Медики не увидели его во время ультразвуковой диагностики из-за расположенной рядом кисты размером с баскетбольный мяч.

«Это действительно невероятно», — заявил Джон Озимек, руководитель отделения родовспоможения медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Он пояснил, что лишь одна из 30 тысяч беременностей оказывается внематочной, а случаи, когда матерям удается выносить таких детей на протяжении девяти месяцев, исключительно редки. Женщина не подозревала о беременности, так как у нее не было никаких симптомов, а растущий живот она списывала на кисту.

Команда хирургов провела сложнейшую операцию, в ходе которой медики одновременно удалили кисту и извлекли здорового младенца весом 3,6 килограмма. Во время вмешательства пациентка потеряла очень много крови, но врачи смогли остановить кровотечение и провести переливание. Мать и ребенок полностью восстановились. Сама Сьюз называет сына лучшим подарком и настоящим чудом.

