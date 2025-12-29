Люди пожаловались врачу на лампочку, дверную ручку и очки в заднем проходе

В 2025 году жители США ухитрились спрятать в заднем проходе, влагалище или пенисе множество инородных предметов. Об этом, как сообщает издание Defector, свидетельствуют данные американской Комиссии по безопасности потребительских товаров.

Врачи рассказали, какие предметы люди прячут в заднем проходе и во влагалище
Несколько человек пожаловались врачу на собачью игрушку, аэрозольный баллончик, дверную ручку и очки в заднем проходе. Как минимум у двух пациентов оттуда же извлекли флаконы с шампунем. Один объяснял это тем, что случайно поскользнулся в душе и упал прямо на него. Другой сообщил, что сам засунул туда шампунь, когда ему стало скучно.

Один американец рассказал, что поутру решил вставить в задний проход лампочку. Когда стеклянная половина оказалась внутри, ее мигом всосало туда целиком. Другой вставил туда бейсбольный мяч, чтобы узнать, каково это.

Многие обращались к специалистам с жалобами на секс-игрушки, застрявшие в заднем проходе. Больше других преуспели двое, «потерявшие» там огромные фаллоимитаторы длиной 46 сантиметров и 61 сантиметр.

Пациент сообщает, что засовывал в задний проход 18-сантиметровый фаллоимитатор, и тот случайно ушел слишком глубоко. Попытался достать его клещами. Клещи тоже застряли из истории болезни

Пациента беспокоит, что у него в заднем проходе мог остаться маленький вибратор, который девушка вставила туда еще в пятницу из истории болезни

Пациент заявил, что в его заднем проходе вибрирует посторонний предмет. Утверждает, что прошлой ночью спал с девушкой, но почти ничего не помнит из истории болезни

Во влагалищах нашли, среди прочего, колокольчик, капсулу для стирки, фольгу, маленькую пластмассовую русалку, пластмассовую косатку (у разных пациенток) и две ложки (у одной). У одной пациентки оттуда извлекли кусок пластмассы. Она объяснила, что использовала его для мастурбации и упустила, когда ее напугал внезапный порыв ветра.

Пациентка была на вечеринке и спрятала во влагалище два кольца с бриллиантами, потому что боялась, что их украдут из истории болезни

Пациентка сообщила, что у нее во влагалище уже два дня лежит пакетик с марихуаной и вызывает дискомфорт из истории болезни

Из уретр пациентов мужского пола врачи извлекли множество неожиданных объектов. В списке, среди прочего, упоминаются батарейка, шахматная фигура, расческа, ручка, карандаш, наушники, термометр и даже яблочный огрызок. Одному мужчине удалось запихнуть туда шестигранную отвертку в виде буквы Г.

Ранее сообщалось об аналогичном списке, составленном по итогам 2024 года. Тогда во влагалищах жительниц США врачи обнаружили игрушечную пожарную машину, флакон с духами, куклу и выпрямитель для волос