Двоеженец инсценировал несчастный случай, чтобы скрыться от жены

Житель Индии инсценировал собственную смерть, чтобы избавиться от второй жены. Об этом сообщает Times of India.

© Lenta.ru

Случай произошел в штате Уттаракханд. 33-летний двоеженец Маной Кумар устал от обмана и скандалов и решил радикально подойти к проблеме. Чтобы скрыться от второй жены, он составил детальный план. В назначенный день он уехал из дома под предлогом собеседования в банке и не вернулся. Вместо этого он залег на дно в доме, где жил с первой женой.

Вторая супруга заявила в полицию об исчезновении Кумара. Правоохранители вскоре нашли разбитый скутер и пришли к выводу, что он стал жертвой несчастного случая. Поисковые группы 19 дней прочесывали леса и склоны в районе ущелья. Правда вскрылась, когда полиция отследила внезапно заработавший мобильный телефон Кумара. Оказалось, что сигнал шел из Дели. Мужчину быстро нашли и задержали.

«Это был не несчастный случай или преступление, это была инсценировка. Против него будут приняты меры за растрату общественных ресурсов и введение властей в заблуждение», — заявил старший суперинтендант полиции Алморы Девендра Пинча.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке крокодил откусил пенис двоеженцу, который много лет скрывался от уголовного преследования. Адвокат призвал освободить мужчину, аргументируя это тем, что «ни первый брак, ни второй уже не имеют для него смысла».