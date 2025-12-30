Порномодель решила повторно принять крещение после секса с тысячей мужчин

Скандальная порномодель из Великобритании объявила о намерении принять крещение. Об этом сообщает The Tab.

В конце июня Лили Филлипс объявила, что переспала с 1113 мужчинами за день в рамках секс-челленджа.

«Вчера всего за 12 часов я была с 1113 мужчинами, — рассказала модель в соцсети. — И сегодня чувствую себя на удивление хорошо. То есть немного болит, но я же фактически 12 часов подряд делала физические упражнения, так что это ожидаемо».

Теперь Филлипс заявила поклониикам, что готова к переменам. Главным шагом в этом направлении она назвала обряд крещения. Она решила совершить его в период между Рождеством и Новым годом. При этом, по ее словам, это повторное крещение, цель которого духовно обновиться после бурного периода в ее карьере. В интервью порномодель подчеркнула, что она христианка и что религия займет важное место в ее жизни в 2026 году.

При этом Филлипс не намерена отказываться от работы в индустрии для взрослых. Она планирует привлекать новую аудиторию из других стран, надеется поучаствовать в реалити-шоу, а также стать победительницей престижной премии порноиндустриии AVN (Adult Video News Award).

«Я хочу диверсифицировать свои инвестиции», — объяснила она свои карьерные цели.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По словам порнозвезды, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.