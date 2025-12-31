Переспавшая с тысячью мужчин за сутки порномодель решила замаливать грехи
Порномодель Лили Филлипс решила еще раз креститься после своего секс-рекорда. Об этом пишет The Tab.
В конце июня британка заявила, что переспала с 1113 мужчинами за 12 часов в рамках челленджа. Она называла это мировым рекордом.
Теперь же она сообщила о желании духовно обновиться. Филлипс планирует пройти обряд крещения между Рождеством и Новым годом.
«Я хочу диверсифицировать свои инвестиции», — сказала Филлипс о своих планах.
При этом она не собирается бросать работу в индустрии для взрослых. Филлипс хочет завоевать премию AVN, попасть на реалити-шоу и привлечь новую международную аудиторию.