NYP: Холод во Флориде заставляет игуан падать с деревьев

Температура воздуха во Флориде в новогодние праздники резко опустилась до -3 градусов, что является крайне редким явлением для южного штата Америки в это время года. Похолодание стало шоком для многих, в том числе для хладнокровных игуан, которые буквально попадали с деревьев на землю. Кадры лежачих животных распространились в интернете, сообщает The New York Post.

В частности, местный метеоролог Мэтт Девитт опубликовал фотографию ярко-зеленой игуаны, растянувшейся на траве. По словам специалиста, рептилия не мертва, а просто "ошеломлена холодом". Похожие сцены развернулись за сотни километров, в Майами, где другой метеоролог, Дилан Федерико, показал видео неподвижной игуаны, безвольно цепляющейся за перила во время ночных заморозков. "У нас в Майами замороженные игуаны", - написал эксперт, добавив, что температура опустилась почти до нуля градусов.

Изображения запечатлели характерную черту холодных периодов во Флориде: зеленые игуаны действительно падают навзничь, когда температура опускается ниже их зоны комфорта. Игуаны зависят от внешнего тепла для регулирования температуры тела. Когда столбик термометра по Цельсию опускается ближе к нулю градусов, их метаболизм резко замедляется, часто оставляя тела неподвижными. Когда мышцы напрягаются, игуаны, отдыхающие высоко на деревьях, могут потерять хват и упасть на землю иногда с высоты в несколько этажей, отмечается в публикации.

Во многих случаях рептилии восстанавливаются, когда температура повышается и солнечный свет согревает их тело, иногда в течение нескольких часов.

Новогодние холода стали одними из самых масштабных во Флориде за последние годы. Сильный холодный фронт пронесся по штату в последние дни 2025 года и принес ледяной воздух на полуостров после недель аномальной жары.