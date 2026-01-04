Робот в туристическом парке Шэньчжэня вызвал споры в сети

Шэньчжэнь снова оказался в центре внимания соцсетей — на этот раз из-за видео из тематического парка «Окно в мир» (Window of the World). В кадре человекоподобный робот шагает впереди двух полицейских, а окружающие снимают сцену как редкое городское шоу. Робот двигался спокойно, без резких жестов, и выглядел так, будто знает маршрут, сообщает портал «boda».

Ролик мгновенно разлетелся по платформам и стал поводом для споров. Одни пользователи решили, что это начало новой реальности, где роботы патрулируют улицы. Другие обратили внимание на комментарии в публикациях: в них подчёркивалось, что робот вывели «в люди» в рамках демонстрации, а не для постоянной службы. О запуске регулярной программы роботизированного патрулирования речи не шло.

В описаниях видео робот связывается со стартапом EngineAI Robotics Technology из Шэньчжэня, который был основан в 2023 году. Компания выпускает несколько моделей гуманоидов под разные задачи, а в обсуждениях фигурируют сразу две версии о «герое» ролика: часть источников говорит о модели T800, другие упоминают PM01. В обоих случаях это человекоподобная платформа, которую выводят в общественные места как живую демонстрацию — чтобы люди увидели движение, устойчивость и реакцию на окружающую среду.

Интерес к таким роликам объясним: гуманоидный робот в городе выглядит как сцена из кино, только без спецэффектов. Когда рядом появляется полиция, восприятие меняется — зрители автоматически читают ситуацию как «службу» и делают выводы быстрее, чем успевают появиться подробности. Именно поэтому подобные видео часто становятся вирусными и превращаются в городскую легенду.

В то же время технологические тесты в Китае действительно идут активно, просто чаще в другом формате. В общественных пространствах используют роботизированных собак и беспилотные патрульные машины: они устойчивее на улице и лучше подходят для реальных задач. А гуманоиды пока остаются главным образом героем показов и пилотных сценариев — и, судя по реакции на видео из «Окна в мир», этот формат ещё не раз будет попадать в тренды.