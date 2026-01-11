В Нижнем Тагиле гости одной из семейных елок пожаловались на танец Снегурочек в мини-юбках. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент. Нижний Тагил».

Видеозаписью, сделанной 21 декабря 2025 года в Городском Дворце детского и юношеского творчества, с подписчиками канала поделилась возмущенная тагильчанка.

«Мы довольно часто ездим на разные развлекательные мероприятия с детьми, и в ГДДЮТ концерты разные посещаем. Мы отправились с детьми 4-5 лет, не зная, что нас там ждет», — написала она.

Афиша мероприятия, подчеркивает женщина, обещала представление для детей, однако вид Снегурочек в откровенных костюмах заставил ее увести детей.

В городской администрации в ответ на жалобы заявили, что выступление не имеет никакого отношения к управлению образования города и самому Дворцу пионеров. По данным мэрии, 21 декабря зал учреждения был сдан в аренду сторонней организации, поэтому администрация дворца и профильное ведомство не несут ответственности за содержание мероприятия.

В свою очередь, исполнительницы номера оставили комментарий под постом, пояснив, что их танец маркируется рейтингом «18+», но не нарушает границ приличия и исполняется взрослыми профессиональными танцовщицами.