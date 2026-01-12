Десятки овец вломились в супермаркет и разгромили отдел напитков

В Германии десятки овец отбились от стада и вломились в супермаркет. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в баварской торговой общине Бургзинн 5 января. Около 50 животных отделились от крупного стада во время перегона и направились прямиком в открытые двери супермаркета. Очевидцы сняли на видео, как овцы и ягнята вбегают в магазин и ходят внутри. Чтобы выманить их наружу, понадобилось около 20 минут.

Сотрудники супермаркета рассказали, что животные ничего не съели, однако разгромили отдел напитков, так как задевали полки, и стеклянные бутылки летели на пол.

«Нельзя точно сказать, искали ли овцы что-то конкретное или просто хотели согреться», — говорится в заявлении владельцев магазина.

Они также добавили, что особенно животным полюбилось место около касс, где было больше всего сотрудников и посетителей.

Пастух Дитер Михлер рассказал, что перегонял овец на зимовку, когда часть из них сбежала. Мужчина предположил, что они увидели на земле желуди и отбились от остальных, а потом заинтересовались сумкой входящего в супермаркет покупателя и пошли следом. Владельцы магазина заявили, что не собираются выставлять Михлеру счет за уборку и испорченный товар.

Ранее сообщалось, что в Таиланде огромный варан вломился в ресторан в городе Накхонратчасима. Рептилия успела распугать клиентов и персонал, прежде чем на место прибыли спасатели.