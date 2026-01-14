Притворявшийся врачом мошенник попался из-за желчного пузыря

В Бразилии разоблачили 28-летнего мужчину, притворяющегося врачом в больнице. Об этом сообщает Need To Know.

Веллингтон Аугусто Мазини Силва пришел в больницу, где работает его партнерша. Он забрал ее медицинскую лицензию на один день и стал принимать пациентов. Первые подозрения у других работников больницы Силва вызвал, когда заявил мужчине с неалкогольной жировой болезнью печени, что тот здоров.

Попался же мошенник после того, как сказал женщине во время УЗИ, что ее желчный пузырь находится в хорошем состоянии. На самом деле у нее давно удалили этот орган. При Силве полицейские нашли не только чужую лицензию, но и рецептурные бланки других больниц.

На допросе мужчина утверждал, что он настоящий врач, а также требовал две тысячи бразильских реалов (29 тысяч рублей) за свои услуги. Несмотря на то что он обманывал пациентов всего день, ему предъявили обвинения в причинении вреда здоровью других людей.

