Мать порномодели пожаловалась на проблемы в общении из-за дочери

Мать популярной порномодели OnlyFans Энни Найт пожаловалась на предвзятое отношение со стороны знакомых. Об этом сообщает Us Weekly.

Карин Найт рассказала, что карьера дочери оказала негативное влияние на ее социальные связи и спровоцировала проблемы в общении.

«Несколько приятельниц, с которыми я пришла пообедать, спросили: "Так это что, финансовая пирамида? Она вербует школьниц, чтобы те присоединились к ней?" Это было оскорбительно», — рассказала мать порномодели.

Видео с этой цитатой опубликовала Энни Найт на своей странице в соцсетях.

Сама Найт признает, что ее карьера поначалу шокировала семью. Кэрин узнала о том, чем занимается Энни, из новостей и две недели не хотела с ней разговаривать. Однако со временем она стала одной из главных поклонниц дочери.

«В конце концов я просто должна сказать, что действительно горжусь тобой. Так горжусь», — заявила Кэрин в ответ на слова благодарности от Энни.

Женщина предпочитает игнорировать критику окружающих и считает, что вступать в полемику бесполезно.

Энни Найт, прославившаяся среди прочего секс-марафоном с 583 мужчинами за 6 часов, отмечает, что главным плюсом своей работы она считает возможность финансово помогать матери, которая ее вырастила.

Ранее Энни Найт разочаровало, что ее бывшая подруга, скандальная порнозвезда Бонни Блю, слишком легко отделалась после ареста на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии, однако суд, рассматривавший дело, избрал более легкое наказание.