Студентов предостерегли от «нелегальной» мастурбации

В Ростовском гидрометеорологическом техникуме пригрозили ввести «патруль нравственности» для проверки студенческих туалетов на предмет «нелегальной» мастурбации. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

По словам студентов, в мужском туалете повесили странное объявление. В нём говорится, что канализация забилась из-за «обильного скопления спермы» и что ремонт обойдется в несколько сотен тысяч рублей.

«Пожалуйста, мастурбируйте вне территории учебного заведения!» - говорится в объявлении. Там также пригрозили найти нечистых на руку злостных нарушителей.

При этом в администрации техникума уверяют, что не имеют отношения к этому объявлению и ничего о нём не знают. Тем не менее, руководство пообещало проверить ситуацию с туалетами.