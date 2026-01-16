Подросток выдал себя за женщину и 10 месяцев изощренно издевался над сверстником

18-летнего жителя Сингапура приговорили к 21 месяцу условного заключения за издевательства над сверстником. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2023 году подросток, чье имя не уточняется, создал фальшивый аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и опубликовал в нем эротические фотографии незнакомки, найденные в сети. Затем под видом женщины он установил контакт со своим знакомым и заставил его поверить, что у них завязались романтические отношения.

В течение десяти месяцев «незнакомка» заставляла юношу выполнять унизительные действия и снимать это на видео. В числе прочего жертва опускала пенис в масло с перцем чили на две минуты и затем натирала гениталии солью. Влюбленного юношу убеждали пить собственную мочу, мастурбировать перед камерой, играть в футбол обнаженным и жечь волосы зажигалкой.

Злоумышленник также угрожал отправить все эти видео друзьям и родственникам жертвы и вымогал деньги. В общей сложности он получил 2,4 тысячи сингапурских долларов (около 150 тысяч рублей). Пострадавший подал заявление в полицию в июне 2024 года.

«Жертва совершала эти действия, потому что верила, что находится в отношениях с женщиной, и считала, что это сделает ее счастливой. Это были поступки, которые потерпевший не совершил бы, если бы не был обманут», — заявила сторона обвинения. Судья Кэрол Линг назвала поведение подсудимого «в высшей степени предосудительным» и демонстрирующим полное отсутствие эмпатии.

Однако, учитывая низкий риск рецидива и потенциал для исправления, она приговорила его к условному сроку с комендантским часом и 110 часами общественных работ. Родители подростка внесли залог 5 тысяч сингапурских долларов (около 306,4 тысячи рублей). Эти деньги вернут, если он будет выполнять все требования и вести себя хорошо.

