Итальянское ТВ выдало гангстеров из фильма «Славные парни» за иранскую семью

Итальянский телеканал Rai3 ошибочно выдал персонажей фильма «Славные парни» про гангстеров за иранскую семью, поверив в фейк, который разместил один из пользователей соцсети Х.

В среду, 16 января, ведущий утреннего новостного шоу Agorà Марко Каррара продемонстрировал в прямом эфире снимок, который один из пользователей выдал за фотографию своей семьи из Ирана, сделанную до исламской революции в стране. По его словам, фотография якобы была сделана в 1977 году, за два года до свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.

На фотографии из «семейного архива» изображены актеры Рэй Лиотта и Роберт Де Ниро, который держит младенца, стоя рядом с двумя женщинами. Они сыграли главные роли в фильме американского режиссера Мартина Скорсезе «Славные парни», который вышел в 1990 году.

По словам Каррары, в X начался тренд, в рамках которого пользователи показывают фотографии своей семьи, сделанные до исламской революции.

