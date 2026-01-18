Айсберг из жира и фекалий испортил пляжи Сиднея

Фатберг (или жирберг – так именуют затвердевшую в канализационной системе массу, состоящую из влажных салфеток, мусора, нечистот и остатков кулинарных жиров) размером с четыре автобуса, вероятно, породил вонючие шарики, которые закрыли пляжи Сиднея. И эти пляжи невозможно очистить.

© Московский Комсомолец

В секретном отчете говорится, что жиры, масла и смазка скапливаются в "недоступной мертвой зоне" на канализационном объекте, а затем выходят наружу, когда давление в насосной "быстро повышается”, пишет The Guardian.

Гигантский фатберг, размером с четыре сиднейских автобуса, расположенный в глубоководной океанской канализации Малабар в Сиднее, был идентифицирован как вероятный источник шариков мусора, которые выбросило на пляжи Сиднея год назад.

Компания Sydney Water точно не знает, насколько велик фатберг, потому что ей нелегко добраться до места его скопления. Для устранения проблемы потребуется перекрыть водосток, который находится на расстоянии 2,3 км от берега, для технического обслуживания и отвода сточных вод в “утес”, что приведет к закрытию пляжей Сиднея “на месяцы”, говорится в секретном отчете, полученном Guardian Australia.

В докладе признается, что это “никогда не делалось” и “больше не считается приемлемым подходом”.Отчет Sydney Water об оценке глубоководных выходов из океана (DOOF), датированный 30 августа 2025 года, был подготовлен для Управления по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса, которое расследовало “мусорные шары”, из-за которых в конце 2024-го и начале 2025 года были закрыты многочисленные пляжи.

“Рабочая гипотеза заключается в том, что скопление жиров, масел и смазочных материалов в недоступной мертвой зоне между дверью в Малабарской переборке и спускным туннелем потенциально привело к осыпанию, выбросу шариков мусора”, - говорится в заключении отчета.

В отчете говорится, что первые фекальные шарики, выброшенные на берег Куги-бич 15 октября 2024 года, вероятно, были вызваны отключением электроэнергии на объекте, из-за чего на четыре минуты прекратилась “откачка неочищенных сточных вод”. Последующее “быстрое повторное увеличение расхода до высокого” могло привести к удалению части жира, скопившегося за дверью в переборке.Аналогичное падение, а затем повышение давления, на этот раз “из-за влажной погоды”, произошло 11 января 2025 года.

Sydney Water первоначально отрицала, что виновата ее канализационная система, заявив в ноябре 2024 года, что “не было никаких проблем с нормальной работой очистных сооружений Бонди или Малабара”.

В ноябре прошлого года Агентство по охране окружающей среды (EPA) признало – после того, как Guardian Australia сообщила о проведении отдельного секретного океанографического моделирования, – что данные, “собранные компанией Sydney Water, указывают на то, что обломки попали в систему Малабар”. Малабарский водосброс начал функционировать в 1990 году.

В отличие от большинства городов, в Сиднее проводится только первичная очистка сточных вод – удаление твердых частиц. В других местах для вторичной очистки используются отстойники и методы дезинфекции перед сбросом сточных вод или их переработкой.

Сингапур, например, очищает свои сточные воды до такого высокого уровня, что их можно повторно использовать в системе питьевого водоснабжения, пишет The Guardian.

Фатберги вызвали проблемы в других городах, но по-разному. В Лондоне в 2017 году было обнаружено, что фатберг весом с 11 двухэтажных автобусов и длиной с два футбольных поля перекрывает участок устаревающей лондонской канализационной сети. На удаление застывшей массы жира, влажных салфеток и подгузников ушло три недели.

Нью-Йорк тратит около 19 миллионов долларов в год на удаление жировиков из канализационных коллекторов и проводит кампанию “Выбрасывай, не смывай”.