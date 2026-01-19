«Дюймовочка» рассказала об отношениях с мужчиной выше ее на 61 сантиметр

Жительница Великобритании, страдающая карликовостью, рассказала о любви к мужчинам среднего роста. О романтических предпочтениях она поговорила с Need To Know.

24-летняя Кейтлин Хеллиер, чей рост достигает всего 112 сантиметров, уже три года встречается с мужчиной по имени Гай. Он выше возлюбленной на 61 сантиметр и старше ее на 10 лет. Кейтлин рассказала, что познакомилась с ним в социальных сетях. Гай проявил инициативу, и она ответила, увидев, как много у них общих интересов.

Девушка призналась, что всегда любила мужчин среднего роста. Ее часто пытаются убедить в том, что из-за своего диагноза она должна заводить отношения только с людьми с карликовостью. Кейтлин с этим не согласна. «Это все равно, что сказать брюнеткам, что они могут встречаться только с другими брюнетами», — объяснила она.

По словам Кейтлин, общество критикует не только ее, но и Гая. Некоторые люди называют его фетишистом. Кто-то говорит, что Гай состоит с ней в отношениях, поскольку она похожа на ребенка. Девушку возмущает это.

Кейтлин рассказала, что в будущем она не планирует выходить замуж за Гая и рожать от него детей. Ей по душе приключения, а не спокойная и тихая семейная жизнь.

