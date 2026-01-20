Жених порномодели рассказал об отношении к ее сексу с сотнями мужчин

Генри Брейшо, жених модели OnlyFans Энни Найт, рассказал об отношении к ее роду деятельности. Об этом пишет издание The Tab.

Найт и Брейшо обручились в марте 2025 года. Спустя два месяца она за шесть часов переспала с 583 мужчинами. По словам порномодели, перед этим он позвонил ей с работы и пожелал удачи.

В соцсетях Брейшо часто критикуют за то, что он позволяет невесте заниматься сексом с сотнями мужчин. Он терпеливо отвечает недоброжелателям.

«Она спасала мне жизнь чаще, чем я готов признаться, — говорится в одном из его комментариев. — Я ее опора, и вместе мы потрясающая команда».

В другой переписке Брейшо объяснил, что порно — это работа, которой Энни Найт занимается с давних пор.

«Она прекрасный человек и мой лучший друг, — ответил он критику. — Очень верная и на все готовая ради меня. Непросто найти кого-то такого. Надеюсь, однажды тебе это удастся».

Когда Брейшо спросили, беспокоится ли он о безопасности невесты, тот ответил, что с ней работает целая команда поддержки. По его словам, все организовано очень профессионально.

Ранее Энни Найт разочаровало, что ее бывшая подруга, скандальная порнозвезда Бонни Блю, слишком легко отделалась после ареста на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии, однако суд, рассматривавший дело, избрал более легкое наказание.