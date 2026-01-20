Тарелку с цветком с чердака оценили в два миллиона рублей

В Лондоне, Великобритания, на аукцион выставили редкую тарелку, произведенную в 1766 году. Как пишет Eastern Daily Press, ее примерная стоимость может достигать 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей).

Фарфоровая тарелка пролежала на чердаке более 50 лет. Она является частью коллекции, которую собирала дизайнер одежды Аннемари Лоббенберг. Особую страсть женщина питала к продукции фарфоровой фабрики города Лоустофт, популярной в XVIII веке. К ней и относится найденная тарелка.

На ней изображен цветок — примула ушковидная, на обратной стороне написано: «Чарльз Уорд, 5 июля 1766». Скорее всего, тарелка была именным подарком.

Лоббенберг купила ее в 1968 году вместе с посудой, изготовленной в гончарных мастерских Вустера, Дерби и Стаффордшира. Родственники не знали о ценности изделий, поэтому, после того как женщины не стало, просто оставили их на чердаке. Коллекция будет продана на аукционе Woolley and Wallis 22 января.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сестры нашли на чердаке вазу из китайского фарфора XV века и выставили ее на аукцион. Ее стоимость на аукционе достигла 130 тысяч фунтов стерлингов несмотря на царапины и небольшие трещины.