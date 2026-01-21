Японский актер устроил погром в ресторане и забыл об этом

В Японии известный актер театра кабуки напился, устроил погром в ресторане, а затем заявил, что ничего не помнит. Об этом сообщает The Japan Times.

© Lenta.ru

30-летнего Накамуру Цурумацу арестовали вечером в воскресенье, 18 января, в Токио. По данным полиции, артист театра и телевидения перебрал со спиртным и устроил дебош в одном из столичных заведений. В частности, он выбил ногой дверь ресторана. В полиции Цурумацу отказался признавать себя виновным и заявил, что забыл, как громил заведение.

Однако покидая полицейское отделение в понедельник, актер принес публичные извинения за свое поведение перед собравшимися журналистами. Он также пообещал возместить нанесенный ущерб. Кроме того, выяснилось, что Цурумацу сорвал назначенный на воскресенье спектакль в театре.

Как пишет Japan Today, настоящее имя актера — Дайки Симидзу, однако он взял псевдоним Накамура Цурумацу, как того требуют традиции театра кабуки. В 2005 году он стал учеником легендарного Накамуры Кандзабуро XVIII, который был продолжателем 400-летней актерской династии. Так как Симидзу не состоял с учителем в кровном родстве, он принял в качестве псевдонима другое имя.

Ранее сообщалось, что в Индии знаменитую актрису Димпл Хаяти и ее мужа Дэвида арестовали за издевательства над молодой служанкой. Звезда, в частности, пыталась снять домработницу голой.