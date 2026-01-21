Невеста прямо перед алтарем уличила жениха в измене

Жительница Австралии узнала об измене жениха накануне свадьбы и решила уличить его прямо во время церемонии. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Женщина, пожелавшая не раскрывать имя, рассказала, что накануне свадьбы получила анонимное сообщение со скриншотами переписки ее будущего мужа. Мужчина договаривался с любовницей о совместной поездке. Некоторые сообщения были отправлены всего за несколько дней до этого.

Подруги советовали невесте отменить церемонию, однако та решила поступить иначе. Перед алтарем она обратилась к гостям и объявила, что свадьбы не будет, поскольку ее жених оказался не тем, за кого себя выдавал. Затем женщина достала телефон и зачитала его переписку с любовницей.

Мужчина молча покинул церковь, а несостоявшаяся невеста вместо свадьбы устроила вечеринку.

Ранее сообщалось, что невеста Линдси Слейтер из Великобритании узнала об измене жениха меньше чем за неделю до свадьбы и провела торжество без него. Женщина потратила на праздник 35 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей), пригласила около 70 гостей, а потом улетела в медовый месяц с другом.