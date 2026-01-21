Популярную российскую стримершу раздели догола в зарубежном аэропорту

Популярная российская стримерша Наталья Бердникова, известная как Генсуха (Gensyxa), заявила, что ее задержали и досмотрели в зарубежном аэропорту. Об инциденте она написала в Telegram-канале.

По словам Бердниковой, по прилете ее остановили на границе и обвинили в провозе контрабанды.

«Час шмонали, все открывали, раздели меня догола, сканировали, потому что внизу у меня "что-то нечистое"», — пожаловалась стримерша и уточнила, что от нее требовали признания.

Как заявила инфлюэнсерша, таможенники хотели отвезти ее в полицейский участок и сделать клизму, однако спустя некоторое время все же отпустили. Она описала случившееся словами «просто ужас».

Бердникова не раскрыла, в аэропорту какой страны произошла ситуация, но в комментариях отметила, что это было не в России.

Ранее сообщалось, что бывшую ведущую телешоу «Орел и решка» Василису Хвостову, покинувшую Россию, не пустили в США. Утверждалось, что она сутки провела в тюрьме для иммигрантов.