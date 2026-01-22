Скандальная порнозвезда не смогла побить рекорд мира по сексу

Порнозвезда Бонни Блю перенесла попытку поставить рекорд мира по количеству половых партнеров за сутки. Об этом сообщает издание The Tab.

17 января Бонни Блю собиралась заниматься сексом круглые сутки и превзойти рекорд, который в 2025 году поставила модель OnlyFans Лили Филлипс, переспавшая с 1113 мужчинами за 12 часов.

Чтобы объяснить причину задержки, Бонни Блю разослала пресс-релиз. В нем утверждалось, что 17 января пришелся «на неправильную часть месяца». По словам порнозвезды, в таких вопросах последнее слово остается за ее организмом.

Бонни Блю уже назначила дату новой попытки. Она состоится 7 февраля.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю надеялась увеличить число участников мероприятия за счет удвоенной продолжительности.