Муж 11 лет нападал на жену в постели и оправдался лунатизмом

В Великобритании к 20 годам тюрьмы приговорили мужчину из графства Корнуолл, который за 11 лет десятки раз изнасиловал жену во сне. Об этом сообщает Daily Mirror.

По версии следствия, 62-летний житель города Труро совершал преступления с 2006 по 2017 год примерно раз в месяц. Пострадавшая заявила в суде, что жила в постоянном страхе за свою жизнь. Муж, по словам британки, затыкал ей рот и нос рукой во время изнасилований, она задыхалась, и это доставляло ему особое удовольствие. Сам британец уверяет, что не помнит этих событий. Он попытался оправдаться тем, что, вероятно, страдает лунатизмом и именно в этом состоянии нападал на жену в постели.

Британка также рассказала, что их сексуальная жизнь была «сдержанной и консервативной» до рождения первого ребенка. После этого муж стал насиловать ее и угрожал, что она никогда больше не увидит детей, если уйдет от него.

Женщина утверждает, что неоднократно говорила мужу о его поведении и предлагала обратиться к врачу. Этого он, по его словам, тоже не помнит. Мужчина настаивает, что у него были очень близкие доверительные отношения с женой, а семья для него являлась главной ценностью.

Британец также заявил, что говорил со своим врачом по поводу своего возможного лунатизма. Его адвокат предположил, что он страдает сексомнией — расстройством, при котором человек может заниматься сексом и совершать иные действия сексуального характера, не осознавая этого. Специалистка по неврологии, привлеченная судом в качестве эксперта, опровергла это. По ее словам, больные сексомнией проявляют агрессию в исключительно редких случаях.

В итоге суд присяжных признал британца виновным. Его приговорили к 20 годам тюрьмы и пожизненно внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

