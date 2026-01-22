Собака и киты встретились в открытом море

У берегов Сан-Диего, США, пес по кличке Фин полтора часа играл с двумя горбатыми китами. Об этом пишет People.

Фин — питомец Доменика Бьяджини, организующего туры по наблюдения за китами. Он часто сопровождает хозяина в морских прогулках. 10 января ему повезло столкнуться в открытом море с двумя китами. Их встреча попала на видео.

Собака совсем не боялась морских существ. Она встала на нос лодки, принялась лаять на китов и пыталась дотянуться до них. Киты тоже заинтересовались псом и в какой-то момент чуть не соприкоснулись с ним носами. По словам Бьяджини, киты кружили вокруг лодки около полутора часов.

Ранее сообщалось, что в водах американского штата Гавайи золотой ретривер облаял горбатого кита и привлек его внимание. По словам хозяйки пса, он одержим океаном и его обитателями.