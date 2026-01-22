Девушка стала употреблять еду через нос без медицинских показаний

Жительница американского штата Виргиния Кэтрин призналась, что на протяжении пяти лет употребляет еду исключительно через нос, хотя у нее нет проблем со здоровьем, не позволяющих питаться через рот. Об этом сообщает издание New York Post.

Девушка рассказала о своей необычной привычке в реалити-шоу My Strange Addiction на телеканале TLC. По ее словам, все началось в колледже, когда знакомые предложили ей вдохнуть через нос фруктовый напиток.

«Вкус был даже более фруктовым, чем если бы я выпила его ртом, — вспоминает она. — Это было потрясающе».

С тех пор Кэтрин измельчает в блендере все блюда, которые ест: омлеты, стейки, гуакамоле. Затем она вдыхает получившееся пюре через соломинку. По ее мнению, такой способ питания помогает избегать переедания. Кроме того, он позволяет есть пищу с неприятной текстурой.

Единственная проблема заключается в том, что ее привычка отпугивает друзей и потенциальных партнеров. В телешоу показали свидание Кэтрин и молодого человека по имени Джастин. Он оказался не готов к тому, что девушка примется пить кофе носом.

«Если я не могу смотреть на то, как она ест, то не могу обещать нам светлое будущее», — признался он позже.

