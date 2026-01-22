Мужчина взял больничный из-за смерти кота и отсудил 40 тысяч евро за увольнение

В Финляндии автомеханик попросил работодателя предоставить ему больничный из-за смерти кота, но руководство посчитало причину неуважительной и уволило мужчину. Впоследствии механик обратился в районный суд, который обязал компанию выплатить ему свыше 40 тысяч евро (3,56 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Кот механика серьезно заболел, и его пришлось усыпить. Из-за потрясения мужчина решил взять больничный и принес начальнику справку от врача, но тот отказался ее принять. Руководство предоставило финну выбор — вернуться на работу или покинуть должность. Из-за страха мужчина вышел с больничного, но спустя некоторое время его уволили.

Позднее механик обратился в районный суд, который вынес решение в его пользу. Судья объяснил свой вердикт тем, что мужчина не получал предупреждения или выговоры перед увольнением. При этом он скончался до того, как суд вынес решение. 40 тысяч евро включат в состав наследства мужчины.

