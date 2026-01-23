Потомок каннибалов рассказал о вселяющих ужас трофеях его предков

Пользователь Reddit с ником Ayam_goreng_kalasan, принадлежащий к даякам — племени аборигенов с острова Калимантан (он же — Борнео), — признался, что некоторые его предки в прошлом практиковали каннибализм. С тех времен в его семье сохранились жуткие реликвии.

«В доме моих бабушки и дедушки есть несколько высушенных человеческих голов. У нас их нет, но зато есть традиционный меч мандау. Как мне сказал отец, его не следует доставать из ножен, потому что в этом случае придется кого-нибудь порезать, чтобы засунуть в ножны обратно», — рассказал потомок каннибалов о вселяющих ужас трофеях родственников.

Он констатировал, что каннибализм практически перестали практиковать в первой половине XX века — аккурат после начала активной миссионерской деятельности христиан на Калимантане. Тем не менее отдельные эпизоды могли происходить в ходе конфликта с соседним племенем, случившегося в конце 1990-х годов.

Ранее мужчина из США рассказал о том, как вместе с друзьями cъел тако с собственной ногой. По словам американца, ногу ему ампутировали после ДТП.