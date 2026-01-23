Рыболов продал улов за 770 тысяч рублей и поплатился свободой

В американском штате Флорида арестовали капитана рыболовного катера, который продавал кокаин, пойманный в море. Об этом сообщает издание New York Post.

65-летний Брэдфорд Тодд Пикарьелло владеет чартерной рыболовной компанией. Его задержали после того, как он попытался продать килограмм кокаина за десять тысяч долларов (770 тысяч рублей). Рыболов посоветовал покупателю прийти за наркотиком с сумкой-холодильником, чтобы казалось, будто он покупает рыбу. Он также сообщил, что готов продать еще около 45 килограммов кокаина.

Покупателем оказался агент под прикрытием. Когда он забрал товар, сотрудники полиции окружили место и задержали Пикарьелло. В ходе операции у него изъяли около 23 килограммов кокаина, восемь тысяч долларов наличными (615 тысяч рублей), пистолет и судно.

Ранее сообщалось, что лодочник нашел на пляже одного из островов архипелага Флорида-Кис в штате Флорида 30 килограммов кокаина. Упаковка с наркотиком плавала в океане недалеко от берега.