Арестован участник Олимпиады-2002 сноубордист Веддинг

По заявлению директора ФБР Каш Пателя, Веддинг подозревается в руководстве преступной организацией и обогащении за счет отмытых доходов от продажи наркотиков.

Власти считают, что 44-летний Веддинг является членом Синалойского картеля и более десяти лет скрывался в Мексике, «руководя и участвуя в транснациональной сети по торговле наркотиками».

В 2010 году Веддинга уже арестовывали, тогда он получил четыре года тюрьмы за продажу наркотиков.

Веддинг выступал за Канаду на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, где занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе.

