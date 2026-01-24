Вор забрался в дом, поел свинины и забыл свои документы

В США вор ночью проник в дом, чтобы поесть. Об этом сообщает телеканал KY3.

© Lenta.ru

Инцидент произошел в городе Спрингфилд. Хозяйка дома, проснувшись утром 31 декабря, увидела открытую заднюю дверь и пустую тарелку на столе. Заглянув в холодильник, она поняла, что ночной гость поужинал тушеной свининой, которая лежала в контейнере. Больше он ничего не взял.

Преступника удалось идентифицировать по документам в рюкзаке, который он забыл на веранде дома. Им оказался мужчина по имени Джош Пикок. Его задержали и предъявили ему обвинение в краже со взломом. Мотивы мужчины неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии мужчина вломился в офисное здание ради еды. Вор не взял ничего из ценного оборудования, вместо этого он забрал еду с рабочих столов и праздничные рождественские корзины с продуктами из кухни, оставив записку с извинениями.