Скандальная порнозвезда пообещала забеременеть после секса с тысячей мужчин

Порнозвезда Бонни Блю заявила, что намерена забеременеть после попытки поставить рекорд мира по количеству половых партнеров за сутки. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Чтобы поставить рекорд, Бонни Блю должна переспать более чем с 1113 мужчинами. Первоначально предполагалось, что это произойдет 17 января, однако порнозвезда в последний момент изменила дату на 7 февраля. В пресс-релизе, который она разослала, это объяснялось тем, что 17 января приходилось на «неправильную часть месяца».

В следующем пресс-релизе Бонни Блю заявила, что перенос потребовался для того, чтобы время мероприятия совпало с ее биологическими часами. Это необходимо для того, чтобы секс с тысячей мужчин увенчался беременностью.

«Мальчики, простите, что отложила последнее мероприятия. Это для того, чтобы дать вам шанс стать родителем», — Бонни Блю.

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.