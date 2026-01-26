Рыбачка отбила приятеля у крокодила

В Ботсване женщина вступила в схватку с крокодилом, чтобы спасти напарника-рыбака. Об этом сообщает издание Sunday Standard.

Инцидент произошел на пруду в районе Казунгула. Местная жительница и ее приятель рыбачили, когда из воды внезапно вылез крокодил и напал на мужчину. Женщина молниеносно отреагировала и несколько раз ударила хищную рептилию по голове копьем для рыбалки. В итоге крокодил разжал челюсти и скрылся.

Пострадавший рыбак получил травмы ноги и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Это уже второе нападение крокодила на этом водоеме за неделю — ранее от его зубов пострадал 14-летний подросток.

Полиция вновь призвала жителей соблюдать запрет на рыбалку в опасных местах, отметив, что предупреждения игнорируются местными жителями.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл у реки без присмотра.