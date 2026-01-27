Месть пассажирки за откинутое кресло попутчицы в самолете попала на видео

Месть пассажирки лучшей в мире авиакомпании Qatar Airways за откинутое кресло попутчицы в самолете попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Известно, что инцидент произошел на рейсе из Дохи (Катар) до Москвы. На видео женщина положила ноги на откинутую спинку кресла впереди сидящей пассажирки. Перед этим она даже не сняла кроссовки.

«Это свобода, вы не понимаете», — иронично прокомментировала ситуацию пострадавшая, которой пришлось работать за компьютером во время полета в дискомфорте.

Сообщается, что позже бортпроводники сделали замечание туристке. Ее выходка продолжалась 10-15 минут.

Ранее пассажир самолета Delta Air Lines столкнулся с попутчиком, который обнажил ноги во время полета, и описал его поступок фразой «преступление против человечности». Путешественник снял носки, закинул ступни на сиденье перед собой и нарвался на критику в сети.