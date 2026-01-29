Муж из-за спора с женой провел день с наращенными ногтями

Блогер Мэтью Льюис-Картер из Лондона из-за спора с женой — инфлюэнсершей Чесси Кинг — провел время с наращенными ногтями и развеселил пользователей сети. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

Женщина заявила мужу, что он не продержится и дня с длинными ногтями. Мужчина решил доказать обратное: на размещенных кадрах он продемонстрировал, как занимается ежедневными делами с непривычным маникюром. Так, он попытался завязать шнурки на кроссовках, вести автомобиль, печатать на ноутбуке и тренироваться в спортзале. При этом блогер старался не сгибать пальцы.

«Дамы, серьезно, как вам вообще удается что-то сделать? Я продержался несколько часов», — указал в подписи автор поста.

Ролик набрал 16,6 миллиона просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Он делал все так, будто лак на ногтях еще не высох», «Не говорите ему, что лак сухой», «Я смеюсь до слез», «Как драматично он себя ведет», «Рождение дивы», — заявили юзеры.

