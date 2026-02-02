Сурок Филимон проспал День сурка

В День сурка сурок по кличке Филимон из усадьбы "Приют Белоснежки" в Ленинградской области проспал весь день, сообщили в группе приюта во "ВКонтакте".

© Российская Газета

Это произошло впервые за десять лет.

"Филимон спит, а это значит, что в ближайшие шесть недель до 15 марта весны не будет", - сделали там вывод.

"Прогноз" сурка не считают "необычным", учитывая, что долгую, снежную и морозную зиму ранее предсказывали песцы приюта. В связи с этим "Приют Белоснежки" призвал жить пока с зимой и "получать от этого максимум удовольствия".

День сурка празднуют в США и Канаде 2 февраля. В этот день, как правило, пристально следят за сурками. По поверью, те вылезают из норы, чтобы проверить, когда же наступит весна.

Если день солнечный и сурок видит свою тень, значит, зима продлится еще шесть недель, а если тени нет и небо затянуто, значит, весна будет ранней.

Что касается нашей местности, то православные на Руси отталкивались от дня Сретения Господня - это 15 февраля по новому стилю или 2 февраля - по старому.

Согласно примете, если в этот праздник ярко светит солнце, значит, можно ожидать скорой оттепели, а если на небе пасмурно, то морозы отступят нескоро.