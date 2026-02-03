Эксперт Цветкова рассказала, сколько россияне тратят на питомцев

По оценкам эксперта, в России проживает около 80 млн домашних питомцев. Согласно опросам, о наличии животных сообщили 65% семей, причем в 2/3 случаев в доме живут несколько собак или кошек одновременно.

Согласно информации World Population Review, в России насчитывается 17,6 млн собак, что ставит нашу страну на пятое место в мире после Японии. Кошек в стране 23,1 миллиона, и по этому показателю Россия занимает третье место, уступая США и Китаю. Однако, по данным ВЦИОМ, у 49% россиян есть кошки, а у 34% – собаки, что указывает на более высокие показатели, чем по международному рейтингу, сообщает aif.ru.

Общее количество собак и кошек на планете составляет около 1,5 миллиарда: 900 млн собак и 600 млн кошек.

Цветкова отмечает, что в России популярны экзотические питомцы – питоны или обезьяны. На долю рыбок и птиц приходится только 2%. Морские свинки, хомяки и черепахи составляют еще 3%.

Средние расходы на содержание собаки варьируются от 3 до 10 тысяч рублей в месяц. Расходы на кошку обычно ниже, но ветуслуги уравнивают затраты всех владельцев. Даже небольшие проблемы со здоровьем животного могут потребовать 10 тысяч на лечение.

Основной статьей расходов на питомца является питание. Кто-то предпочитает готовые корма, другие делятся своей едой с питомцами. Использование специализированного корма на 30-40% дешевле, чем другие варианты рациона.

По данным РОМИРа, 94% владельцев животных покупают готовые корма. Среди них 84% выбирают влажные корма для кошек, а 70% – сухие корма для собак.

Для каждого третьего россиянина домашний питомец становится лучшим средством от стресса.

