Посетитель курорта занялся сексом с пылесосом и разгуливал голым

Хозяин квартиры, сданной через сервис бронирования жилья Airbnb, занялся сексом с пылесосом и разгуливал голым по курорту в США. Об этом пишет New York Post (NYP).

Сообщается, что полиция округа Осеола 21 января получила видео, на которых запечатлено неподобающее поведение одного из посетителей курорта Windsor Hills Resort в Киссимми, он пользуется популярностью у приезжающих в Диснейленд туристов.

На записях 51-летний мужчина по имени Кевин Дейл Вестерхолд демонстрировал половые органы, разгуливал голым по коридорам отеля, а также занялся сексом с пылесосом. Сам Вестерхолд скрылся с места происшествия до приезда полиции, однако уже 27 января его арестовали.

