Француз со снарядом в заднем проходе спровоцировал эвакуацию больницы

Во Франции молодого мужчину госпитализировали со снарядом 1918 года в заднем проходе. Об этом сообщает The Mirror.

24-летний мужчина поступил в приемное отделение больницы в Тулузе с жалобами на острую боль. Во время экстренной операции врачи обнаружили в прямой кишке пациента артиллерийский снаряд длиной около 20 сантиметров. Из-за угрозы возможного взрыва персонал вызвал саперов и пожарных, после чего больницу пришлось срочно эвакуировать. Вокруг был установлен периметр безопасности. Саперы датировали боеприпас периодом Первой мировой войны. Его сочли неопасным.

Предполагается, что снаряд оказался в прямой кишке мужчины вследствие неудачной шутки. Вероятно, он сделал это на спор во время вечеринки с друзьями. Пациент остался в стационаре для восстановления после операции, против него могут возбудить дело за нарушение правил обращения с боеприпасами категории «А».

Ранее в Японии врачи обнаружили в заднем проходе покойника подводку для глаз. Пожилой мужчина последние три года страдал от болей в животе.