Необычная привычка женщины вызвала ревность у ее бойфренда

Пользовательница Reddit с ником HoguaD пожаловалась на своего 36-летнего бойфренда, на четвертом году отношений начавшего ревновать свою избранницу к домашней рыбке. По словам женщины, она всегда беседует с ней, возвращаясь домой с работы.

«Разговоры с рыбкой — это просто способ снять напряжение после трудового дня. Я рассказываю ей о том, что у меня нового, и, как правило, мой парень не хочет тратить свое время на мой 15-минутный монолог», — написала женщина.

Однако в последние пару недель привычка женщины начала вызывать у мужчины раздражение. В ответ она решила излить душу ему, а не аквариуму с рыбкой, однако бойфренд слушал ее крайне невнимательно, отвлекался на телевизор и пару раз даже разозлился из-за незначительности затрагиваемых вопросов.

«Он сам не хочет меня слушать после работы и не хочет, чтобы я разговаривала со своей рыбкой. Я не понимаю, что я делаю не так», — горестно заключила женщина.

