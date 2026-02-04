Женщина спровоцировала серию аварий из-за желания сделать все по фэн-шую

Жительница Шанхая, Китай, неоднократно меняла угол наклона зеркала на опасном повороте, считая, что оно негативно влияет на энергию ее дома. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Lenta.ru

Расследование показало, что действия женщины, желавшей соблюсти каноны фэн-шуй, спровоцировали серию ДТП в ее жилом комплексе за последние два месяца. Ее муж, мужчина по фамилии Ло, объяснил, что после череды неудач и проблем со здоровьем у жены они обратились к мастеру фэн-шуя, который назвал источником бед дорожное зеркало, установленное еще в 2012 году и нарушившее правила фэн-шуй. Муж и жена поверили, что это аналог зеркала из китайской мифологии, выпускающего демонов, и потому не хотели видеть его направленным на свое жилище.

Первоначально управляющая компания пошла на компромисс и установила второе зеркало на противоположной стороне дороги. Однако после новых неудач женщина снова поправила оба зеркала. Это вынудило соседей вызвать полицию. Правоохранители порядка разъяснили паре, что их действия могут считаться уголовным преступлением, если зеркала станут причиной новых аварий. В конечном итоге положение зеркала было надежно зафиксировано при помощи цемента.

Ранее сообщалось, что в Китае пенсионерка попала в больницу после попытки вылечить хроническое заболевание живыми лягушками. В первый день она съела трех лягушек, а на второй — пять.