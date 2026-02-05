73-летняя эскортница рассказала о 90-летних клиентах

К 73-летней эскортнице из Великобритании Кэролайн Ви обращаются мужчины от 20 до 90 лет. Об этом она рассказала в подкасте Tea at Four.

По словам Ви, на прошлой неделе к ней приходил 20-летний молодой человек. А самый пожилой клиент лет на 20 старше нее, хотя сам молодится и утверждает, что ему только 71.

«Ему потребовалось пять минут, чтобы дойти по дорожке, а она совсем короткая, — вспоминала эскортница. — Еще пять минут он поднимался по лестнице. Я подумала: нет, тебе никак не 71».

Во второй визит мужчина признался, что преуменьшил свой возраст, но так и не сказал, сколько ему лет. Женщина подозревает, что не меньше 90.

Большинство клиентов Ви женаты, но их супруги не хотят заниматься с ними сексом. По ее словам, многим из них за 50, и они не хотят доживать следующие 20-30 лет совсем без близости с женщинами.

Пожилая эскортница утверждает, что среди ее клиентов нет опасных людей.

«Таким не нужны бабушки, — сказала она. — На улице у меня больше шансов встретить маньяка, чем у себя дома».

Кэролайн Ви ранее рассказывала, что начала половую жизнь лишь в 57 лет. В 17 она стала набожной христианкой и соблюдала целибат на протяжении 40 лет. Ей было за 50, когда она впервые зарегистрировалась на сайте знакомств.