Женщина рассказала, как после родов попала в загробный мир

Жительница штата Колорадо, США, Ханна Меркадо рассказала, как пережила остановку сердца и попала в загробный мир после родов. Ее видения описывает The Sun.

В 2021 году 32-летняя Меркадо родила второго ребенка. По ее словам, сами роды прошли спокойно, однако вскоре ее начали мучить спазмы живота. Боль усилилась, и из нее стали выходить огромные сгустки крови. Оказалось, в ней осталась часть плаценты. Врачи экстренно удалили ее, но состояние Меркадо не улучшилось.

По воспоминаниям женщины, она лежала на операционном столе в окружении множества врачей и медсестер, а ее кровотечение продолжалось. В один момент ей ужасно захотелось пить.

«Тогда я начала паниковать, поскольку смотрела много медицинских шоу и вспомнила, что перед смертью от потери крови люди испытывают сильную жажду», — рассказала Меркадо.

Вдруг ей показалось, что ее душа покидает тело. Позднее женщина узнала, что в тот момент врачи зафиксировали ее клиническую смерть.

Меркадо успела подумать о том, что больше никогда не увидит своих детей. После, по ее словам, она увидела яркий белый свет.

«Можно долго смотреть на солнце, но даже оно никогда не будет настолько ярким», — отметила женщина.

Она чувствовала себя спокойно, как вдруг ее будто выбросили с того света.

Женщине сделали два переливания крови, и она пришла в себя. Меркадо призналась, что с тех пор не боится смерти. Кроме того, околосмертный опыт укрепил ее веру в Бога.

