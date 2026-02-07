В меню американского ресторана появилась пицца с мясом ящериц

В штате Флорида, США, ресторан Bucks Coal Fired начал готовить пиццу с мясом игуан на фоне низких температур. Об этом пишет People.

Во Флориде обитают зеленые игуаны. Их завезли в штат из Центральной и Южной Америки, поэтому они не приспособлены к температурам ниже семи градусов по Цельсию. В холодные периоды рептилии погружаются в анабиоз, «застывают» и падают на землю, не в силах удержаться на деревьях.

Bucks Coal Fired решил воспользоваться регулярным «игуанопадом» в целях пиара и начал сотрудничать с ловцом рептилий Райаном Искьердо. Он и снабжает ресторан ящерицами. По словам Искьердо, в пиццу идут только лапы и хвост игуан. Среди других ингредиентов — пармезан, бекон и оленина.

Охотник на рептилий попробовал новое блюдо и назвал его невероятным.

«Мясо игуаны действительно по вкусу напоминает лягушачью ножку. Оно немного сладковатое, я не могу это описать», — поделился впечатлениями он.

Ранее сообщалось, что в популярной сетевой пиццерии Pizza Hut в Китае посетителям стали предлагать пиццу с обжаренной лягушкой. Новое блюдо назвали «Гоблинской пиццей».